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Şırnak’ta mart ayında 1 metre karla mücadele 4 aydır gece gündüz ekiplerin kar mücadelesi sürüyor Ekipler yaylada kalan 4 aile için seferber oluyor

İHA

Şırnak’ta mart ayında 1 metre karla mücadele 4 aydır gece gündüz ekiplerin kar mücadelesi sürüyor Ekipler yaylada kalan 4 aile için seferber oluyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde mart ayında olmamıza rağmen 1 metreyi geçen karlı yollar ekiplerce gece gündüz demeden açılıyor. 4 aydır karla mücadele eden ekipler köy yollarını açmak için seferber oluyor.
Yüksek rakımlı olan Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde ekiplerin karla mücadelesi gece gündüz demeden devam ediyor. İlçeye 38 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşilöz köyü Faraşin yaylasında kış ayları boyunca kalan 4 aile için kaymakamlığa bağlı özel idare ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Kar, tipi ve fırtına nedeniyle açılan yol iki gün geçmeden tekrar kapanınca ekipler gece gündüz çalışarak ailelerin yollarını açıyor. Şeletun geçidi olan bölgede dondurucu soğuklar nedeniyle araçlarını sürekli çalıştıran ekipler gece geç saatlerde yolu açarak köye ulaştı. Kar kalınlığı yer yer 1 buçuk metreye çıkınca ekipler tüneller açarak ilerledi. Ekip şefi Cihat Akdağ günlerdir yol açma çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Akdağ, "İlçemize bağlı şu an Yeşilöz köy yolunu açıyoruz. 38 kilometre uzaklıkta olan bir köy yolunu açıyoruz. Mart ayında olmamıza rağmen çalışmalarımız devam ediyor. Buradan yeri gelmişken ilçe kaymakamımız Hasan Uğuz, özel idare müdürümüz Kahtan Ürek’e desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Onların talimatları doğrultusunda çalışmaktayız" dedi.
Fahri Erdal adındaki makine operatörü ise bu bölgenin coğrafi şartlarının çok ağır olduğunu söyledi. Erdal, "Yayla bölgelerimiz çok uzak ve yüksek bölgelerdedir. Yeşilöz köyü yolunu açıyoruz. Hiç boş durduğumuz yok sürekli çalışıyoruz. Beytüşşebap’ta bahar var burada kar" diye konuştu.

4 aile için 38 kilometre yol açıyor
2 bin 650 rakımlı olan Yeşilöz köyü Faraşin yaylasında kalan 4 aile için bir ekip görevlendiren kaymakamlık kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle sürekli kapanan toprak yolu açmaya açmaya çalışıyorlar. Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği bölgeler tüneller açılarak geçiliyor.

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