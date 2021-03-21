Şırnak'ta, nevruz kutlandı

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)ŞIRNAK'da, HDP tarafından düzenlenen etkinlikle nevruz kutlandı.

HDP Şırnak İl Başkanlığı'nca düzenlenen etkinlikle nevruz kutlandı. Kent merkezindeki nevruz alanındaki kutlamalara, HDP Van Milletvekili Tayyip Temel, İl Başkanı Sebahattin Deniz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmaların ardından müzisyenlerin seslendirdiği şarkılarla kutlanan nevruz etkinliğinde sosyal mesafe kurallarına uyulması için çağrılarda bulunuldu.DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2021-03-21 14:07:06



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