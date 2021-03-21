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Şırnak'ta çocukların bulduğu cisim patladı: 2 ölü (2)

DHA

Şırnak'ta çocukların bulduğu cisim patladı: 2 ölü (2)


ÇOCUKLARIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ 
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Yemişli köyünde buldukları mühimmatın patlaması sonucu ölen  çocukların 14 yaşındaki Yusuf Ata ve 16 yaşındaki Caner Sak olduğu tespit edildi. 
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Olaya ilişkin Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Uludere ilçesine bağlı Yemişli köyü Yekmal mezrasının kuzey kesiminde bulunan merada hayvan otlatmakta olan 14 yaşındaki Yusuf Ata ve 16 yaşındaki Caner Sak isimli vatandaşlarımız 21 Mart 2021 günü saat 15.00 sıralarında arazide bulunan bir mühimmatın patlaması sonucu ağır yaralanmış olup helikopter ile sevk edildikleri Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmişlerdir. Bahse konu olay ile ilgili olarak Uludere Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah´tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı dileriz."DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2021-03-21 19:03:33

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