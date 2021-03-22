Şırnak’ta terör operasyonu: 20 gözaltı

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik 15-21 Mart'ta kent genelinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 20 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 1´i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 8'i ise serbest bırakıldı. 11 şüphelinin de emniyetteki işlemleri devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2021-03-22 13:31:01



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