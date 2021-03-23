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Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

DHA

Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı


Sekvan KUDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK merkez, Cizre ve Silopi ilçelerinde, uyuşturucu satıcıları ve kullananlara yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terörün finans kaynaklarından narkotik suçların engellenmesine, uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, Şırnak merkez, Cizre ve Silopi ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda 449,89 gram metamfetamin, 134,32 gram eroin, 105,49 gram esrar, 29,48 gram kokain, 11 uyuşturucu hap, hassas terazi ve 5 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN
2021-03-23 15:47:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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