Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

Sekvan KUDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK merkez, Cizre ve Silopi ilçelerinde, uyuşturucu satıcıları ve kullananlara yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terörün finans kaynaklarından narkotik suçların engellenmesine, uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, Şırnak merkez, Cizre ve Silopi ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda 449,89 gram metamfetamin, 134,32 gram eroin, 105,49 gram esrar, 29,48 gram kokain, 11 uyuşturucu hap, hassas terazi ve 5 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN
2021-03-23 15:47:41
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