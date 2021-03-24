Şırnak'ta yoğun sis hayatı felç etti

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şırnak merkezde dün akşam saatlerinde başlayan yağmurun ardından sabah saatlerinde etkili oluşan sis hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü kentte araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Şırnak kent merkezinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış yerini sabah saatlerinde yoğun sise bıraktı. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü kentte araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.