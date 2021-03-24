Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il Şırnak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü tarafından Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında 2020 yılı istatistiklerle yaşlılar bülteni yayımlandı. TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre, Şırnak’ta 65 ve üzeri yaştaki kişilerin oluşturduğu yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı 2020 yılında yüzde 3,4 olarak gerçekleşti.

2020 yılında yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 19,8 ile Sinop olurken, Şırnak yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il oldu. Şırnak’ta yaşayan 537 bin 762 kişinin, 18 bin 547'sini yaşlı nüfus oluşturdu. Yaşlı nüfusun 7 bin 601’i erkek, 10 bin 946’sı kadın olarak gerçekleşti. Şırnak’ta yaşayan 258 bin 276 kadının yüzde 4,2'si 65 yaş ve daha yukarı yaşta iken, 279 bin 486 erkeğin yüzde 2,7’si 65 yaş ve daha yukarı yaşta olduğu bildirildi.

Şırnak’ta 2020 yılında 14 bin 488 hanede yaşlı nüfus olarak tanımlanan, 65 ve daha yukarı yaşta en az bir fert bulunduğu görüldü. Diğer bir ifadeyle, hanelerin yüzde 16,2'sinde en az bir yaşlı fert yaşadığı görüldü. Yaşlı erkek nüfusun yaşlı kadın nüfusa oranını ifade eden yaşlı cinsiyet oranı Şırnak’ta yüzde 69,4 olurken bu değer Türkiye için yüzde 79,1 olarak gerçekleşti.



Türkiye’de yaşlı nüfus son beş yılda yüzde 22,5 arttı

Türkiye’de yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2015 yılında 6 milyon 495 bin 239 kişi iken son beş yılda yüzde 22,5 artarak 2020 yılında 7 milyon 953 bin 555 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2015 yılında yüzde 8,2 iken, 2020 yılında yüzde 9,5'e yükseldi. Yaşlı nüfusun 2020 yılında yüzde 44,2'sini erkek nüfus, yüzde 55,8'ini kadın nüfus oluşturdu.

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