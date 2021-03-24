Cizre’de birlikte aniden bastıran dolu hayatı olumsuz etkiledi

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Şırnak’ın Cizre ilçesinde gündüz saatlerinde yazdan kalma bir gün yaşayan vatandaşlar akşam aniden bastıran dolu yağışı karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Cizre’de akşam saatlerinde hafif yağmurla birlikte aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Cizre’de akşam saatlerinde yağmurla birlikte dolu bastırdı. Gündüz yazdan kalma güneşli bir günün tadını çıkaran Cizreliler akşam saatlerinde Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Sığınacak bir yer bulamayan bazı vatandaşlar ise şiddetli yağan doluya maruz kaldı. Sokaklardan taşan sular caddelere dökülürken dolu yağışı nedeni ile sürücüler araçları ile ilerlemekte zor anlar yaşadı.

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