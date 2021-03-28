Şırnak'ta iki mevsim bir arada yaşanıyor

Şırnak'ın Uludere ilçesinde ilkbahar ve kış mevsimi bir arada yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta sıcakların yükselmesi sonrası ağaçlar çiçek açarken, önceki gün akşam saatlerinden itibaren dondurucu soğuklar yeniden etkisini göstermeye başladı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Uludere'de iki mevsim bir arada yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta sıcakların artması ile birlikte ağaçlar çiçek açmaya başlarken, önceki gün dondurucu soğuklar etkisini göstermeye başladı. Dondurucu soğuklar çiftçileri kara kara düşündürürken fotoğraf tutkunları da çiçeklerin üzerinde oluşan kırağıları çekti.

Cemil Şahin isimli vatandaş, bölgede bu durumla her dönem karşılaşmadıklarını söyledi. Şahin, "Özellikle böyle yerleşim alanlarında nadiren iki mevsim bir arada yaşanıyor. Bölgede oluşan doğa olayları fotoğraflıyoruz. Bunları arşivleyip sonraki dönemlerde de paylaşıyoruz" dedi.

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