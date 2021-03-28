Şırnak Belediyesi üst ve altyapı çalışmalarına devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak Belediyesi üst ve altyapı çalışmalarına devam ediyor

İHA

Şırnak Belediyesi üst ve altyapı çalışmalarına devam ediyor

Şırnak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, yeni açılan imar yolları ve kırsal mahallelerde yapılması planlanan yollarda çalışmalar öncesi stabilize malzeme serimi gerçekleştirildi.
Şırnak Belediyesinin 'Yeni Ruh Şehri Nuh' sloganıyla başlattığı çalışmalar kapsamında Cezaevi mevki, Yaşam Park yolu, Bilmat yolu, Müşüle mevki, Tümen afet konutları, Gündoğdu Mahallesi Delave mevki, Gündoğdu Mahallesi rehabilitasyon merkezi yolu ve Maden afet konutları yolunda üst yapı, deforme olan kaldırım ve yollarda parke taşı bakımı ile onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Şırnak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince başlatılan yol bakım ve asfalt yama çalışmaları da şehrin birçok noktasında aralıksız devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şırnak'ta iki mevsim bir arada yaşanıyor
YEREL HABERLER Şırnak'ta iki mevsim bir arada yaşanıyor
Şırnak'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Şırnak'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ...
Şırnak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Şırnak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 2 ...
Şırnak'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Şırnak'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ...
Yolda mahsur kalan tırların imdadına Şenoba Belediye ekipleri yetişti
YEREL HABERLER Yolda mahsur kalan tırların imdadına Şenoba Belediye ...
'Sırtımdaki Kütüphane' köy köy dolaşıyor
YEREL HABERLER 'Sırtımdaki Kütüphane' köy köy dolaşıyor
Uludere’de sel sonrası yaralar sarılıyor
YEREL HABERLER Uludere’de sel sonrası yaralar sarılıyor
Sağanak yağış ekmek kapısı oldu: Azgın çay kenarında balık avladılar
YEREL HABERLER Sağanak yağış ekmek kapısı oldu: Azgın çay kenarında ...