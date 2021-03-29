Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonu: 64 gözaltı

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK ve Habur Sınır Kapısı'nda, polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 64 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22-28 Mart'ta kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda 14,64 gram metamfetamin, 13,54 gram esrar, 13,12 gram eroin, 1,3 gram ecstasy, 11 sentetik ecza maddesi, 9 bin 650 kozmetik ürün malzemesi, 4 bin 70 paket kaçak sigara, 650 kilogram kaçak çay, 650 litre kaçak akaryakıt, 532 kilogram dolap menteşesi, 522 muhtelif inşaat malzemesi, 215 şişe kaçak içki, 30 araç lastiği, 21 kaçak cep telefonu, ele geçirildi, 64 kişi gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2021-03-29 12:15:59



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