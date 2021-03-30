Risk haritasındaki mavi tek il Şırnak'ta, validen 'Birlikte koruyalım' çağrısı



Emrah KIZIL- Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı'nca açıklanan vaka oranı haritasında 'düşük riskli' il olarak mavi kategoride yer alan tek il Şırnak'ta, sokakların boş olduğu gözlendi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vali Ali Hamza Pehlivan, "Koronavirüs ile mücadele ülkemiz genelinde olduğu gibi Şırnak ilimizde de devam ediyor. Aman tedbiri elden bırakmayalım. Mavi rengi birlikte yakaladık, birlikte koruyalım" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı risk haritasına göre, Türkiye'nin 58 şehri kırmızı, 12 şehri turuncu, 10 şehri ise sarı kategoride yer aldı. Mavi kategoride kalan tek il ise Şırnak oldu. Bakanlık tarafından 1 Mart'tan bu yana açıklanan haritada 'düşük riskli' il olarak yerini koruyan Şırnak'ta başarının sırrı, tedbirlere uyum olarak değerlendiriliyor.

'MAVİ'NİN 6 MADDESİ

Şırnak'ın koronavirüs risk haritasında 'mavi' kategoride kalması, 6 önemli başlıkla açıklandı. Türkiye'nin Irak'a açılan önemli sınır kapısı olan Habur Gümrük Kapısı'nda, İl Sağlık Müdürlüğü'nce kurulan ve 15 çadırdan oluşan sahra hastanesinde ülkeye giriş yapanlara poliklinik hizmeti verildi. Yine askeri birliklerde oluşturulan karantina alanlarında, 14 gün yerine 28 gün karantina uygulandı. Kentteki 13 yurt, pandemi ile mücadelede aktif olarak kullanıldı. Türkiye'de ilk defa maske kuralının yaygın olarak hayata geçirildiği Şırnak'ta, filyasyon ekiplerine, mobil tarama ekipleri de arazide destek verdi. İl Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan bilgilendirmelere halk, tam anlamıyla uydu. Bunlarla beraber vali, belediye başkanları, emniyet müdürleri ve komutanlar, haftanın belirli günlerinde sahaa çıkıp, maske, mesafe ve temizlik konularında halka uyarılarda bulundu.

'MAVİ'YE RAĞMEN EVDE KALINDI

Türkiye genelinde koronavirüs vakalarında artış yaşanırken, 'mavi' kategoride yer alan Şırnak'ta yaşayanlar, vakaların yükselmemesi için evlerine kapandı. Şırnak'ın en işlek caddelerinden olan Prestij Caddesi ve Sanat Sokağı'nda ise insan yoğunluğu yok denecek kadar azaldı. Sokağa çıkanların da maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ettikleri gözlendi.

VALİDEN HEM TEŞEKKÜR HEM UYARI

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kent sakinlerine teşekkürlerini ileterek, koronavirüs tedbirlerine uyum çağrısını da yineledi. Vali Pehlivan, "Kıymetli hemşerilerim, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı koronavirüs risk durumunu gösteren son haritaya göre Şırnak olarak bu hafta da en düşük vakaya sahip mavi il konumundayız. Bu süreçte ilimiz genelinde fedakarca görev yapmakta olan sağlık çalışanlarımıza, güvenlik birimlerimize; işbirliği yapan kurum ve kuruluşlarımıza, bütün mesai arkadaşlarımıza, sivil toplum teşkilatlarımıza ve duyarlılık gösteren siz değerli hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Şırnak'ımızın mavi şehir olmayı sürdürmesinden dolayı elbette ki memnuniyet duyuyoruz. Ancak asıl memnuniyeti, ülkemizin bütününde mavi renk sağlandığında ve devamında koronavirüs bütünüyle bertaraf edildiğinde inşallah hep birlikte yaşayacağız. Koronavirüs ile mücadele ülkemiz genelinde olduğu gibi #Şırnak İlimizde de devam ediyor. Aman tedbiri elden bırakmayalım. Mavi rengi birlikte yakaladık, birlikte koruyalım. Temizlik, maske ve bütün diğer kurallara harfiyen uymaya devam edelim" dedi

'ŞIRNAK'IN MAVİ KATEGORİDE OLMASINDAN MEMNUNUZ'

Mavi kategoride yer almaktan mutlu olduklarını söyleyen bölge esnafından Halit Tatar, "Şırnak´ın 81 il içinde mavi kategoride yer alması halkın bire bir kurallara uymasından kaynaklanan bir durumdur. Bunun devam etmemesi durumunda telafisi mümkün olmayan bazı sağlık sorunları ile karşı karşıya kalabiliriz. Bundan dolayı herkesin daha da duyarlı olmasını istiyoruz. Şırnak´ın mavi kategoride olmasından memnunuz" diye konuştu.

İnsanların evlerinden çok fazla dışarı çıkmadıklarını söyleyen Özgür Kutlu ise "Şırnak´ta herkes kurallara uyuyor. Şu an insanlar evlerinden çıkmıyorlar" dedi.

İsmail Encü de "Bizim en büyük zaafımız düğünler ve taziyeler. Hükümet birkaç aydır bunun önüne bir set çekti. Bunun sonuçlarını alıyoruz. İnsan yoğunluğu fazla değil. Son dönemde birtakım yasakların kalkması, korkarım vakaları yükseltir" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2021-03-30 13:14:24



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