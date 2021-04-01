Şırnak'ta 2 kamyonet kafa kafaya çarpıştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak'ta 2 kamyonet kafa kafaya çarpıştı

İHA

Şırnak'ta 2 kamyonet kafa kafaya çarpıştı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde 2 kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda araçlar kullanılamaz hale geldi.
Olay, Uludere ilçesine bağlı Bağlıca köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şenoba'dan Uludere'ye giden Ahmet İ. yönetimindeki 10 ABE 261 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İnceler köyünden Hilal beldesine giden Ferhat T. yönetimindeki 27 VR 096 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçlar kullanılamaz hale geldi.
Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rotary Kulübü'nün 'Meslekte Üstün Hizmet Ödülü', DHA Şırnak Muhabiri Küden'e
YEREL HABERLER Rotary Kulübü'nün 'Meslekte Üstün Hizmet Ödülü', DHA ...
Vefakar öğretmenlerden örnek davranış: Hurda eşyaları derleyip sınır köyündeki okulu özel okula çevirdiler
YEREL HABERLER Vefakar öğretmenlerden örnek davranış: Hurda eşyaları ...
‘Mavi boncuklu’ ilin valisinden rehavete kapılmayın uyarısı
YEREL HABERLER ‘Mavi boncuklu’ ilin valisinden rehavete kapılmayın ...
Şırnak Valisi 'mavi' rengin sırrını açıkladı: 520 bin kişiye sağlık taraması yaptık
YEREL HABERLER Şırnak Valisi 'mavi' rengin sırrını açıkladı: 520 bin ...
Risk haritasındaki mavi tek il Şırnak'ta, validen 'Birlikte koruyalım' çağrısı
YEREL HABERLER Risk haritasındaki mavi tek il Şırnak'ta, validen ...
Türkiye risk haritası 'kırmızıya' döndü, 'mavi' kalan tek il Şırnak oldu
YEREL HABERLER Türkiye risk haritası 'kırmızıya' döndü, 'mavi' kalan ...
Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna kardeşlik bağı İstanbul Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri ve Kabataş Liseliler Derneği üyeleri, Şırnak'ın Uludere ilçesindeki kardeş köy okulunu ziyaret edip öğrencilere hediyeler verdi
YEREL HABERLER Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna kardeşlik ...