Şırnak'ta mayına basan çoban, yaşamını yitirdi

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Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),(DHA)ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde hayvanları otlatan çoban Cemil Kaçar (42), mayına basması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Körseli köyünde meydana geldi. İddiaya göre, hayvanları otlatmaya götüren çoban Cemil Kaçar'ın bulunduğu bölgede patlama meydana geldi. Patlamanın olduğu bölgeye gelen köy halkı, Kaçar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Kaçar'ın cansız bedenini otopsi için Silopi Devlet Hastanesi morguna götürdü.

Jandarma ekiplerinin patlamaya ilişkin incelemeleri sürerken, 3 çocuk babası Kaçar'ın cansız bedeni yapılacak otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Siirt'e gönderilecek.

DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Silopi Mehmet Selim YALÇIN

2021-04-01 11:56:16



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