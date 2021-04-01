PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti: Çoban hayatını kaybetti

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir çoban, PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Cemil Kaçar (42), ilçenin Kösreli köyü Kerimali mevkisinde hayvan otlattığı sırada, teröristlerce önceden araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kaçar, ambulansla Silopi Devlet Hastanesine götürülürken yolda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaçar'ın cesedi otopsi için Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaçar'ın 3 çocuk babası olduğu öğrenilirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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