Şırnak’ta ortaokul öğrencileri ünlü ressamların 200 eserinin röprodüksiyonunu yaptı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Şehit Üsteğmen Ahmet Konuksever Ortaokulu öğrencileri, 4 yıllık eğitimle tuval üzerine akrilik boya tekniğiyle resim yapmayı öğrendikten sonra 200 ünlü ressamın eserinin röprodüksiyonunu yapıp vatandaşların beğenisine sundu.

Görsel sanatlar öğretmeni Esin Polat, 2016 yılında Şehit Üsteğmen Ahmet Konuksever Ortaokulunda göreve başlayarak 12 öğrencisiyle beraber röprodüksiyon çalışması başlattı. Genç ressamlar, 4 yıl boyunca öğretmenleri Polat’tın desteğiyle, tuval üzerine akrilik boya tekniğiyle resim yapmayı öğrendikten sonra uygulamalar yaparak yeteneklerini geliştirdi. Eğitimlerini tamamlayan genç ressamlar, seçtikleri ünlü ressamların hayatlarını ve eserlerini araştırarak bir yıllık çalışma sonunda en çok beğendikleri 200 ünlü ressamın eserinin röprodüksiyonlarını yaptı. Heyecanla başladıkları çalışmalarını tamamlayan genç ressamlar, eserlerini ilçenin en işlek noktalarından olan Sanat Sokağı’nda resim severlerin izlenimine ve beğenisine sundu.

Çalışma ile ilgili bilgi veren görsel sanatlar öğretmeni Polat, Silopi'yi sanatla buluşturmaya devam ettiklerini söyledi. Polat, "İlk defa halkın gelip bir sergiyi gezmesi, duygu, düşünceleri ve soru sormaları bizimle iletişime geçmeleri bizi çok duygulandırdı. Çokta büyük bir ilgi gördük. Silopi’de daha önce böyle bir şeyin olmadığını söyleyerek memnun kaldılar. Asıl amacımız yetenekli öğrencilerimizi ortaya çıkarmaktır. Yetenekli öğrencilerimizi normal seviyede değil de en üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Kızlarımız da kendi becerilerini ortaya koyarak üniversite düzeyinde yapılan resimleri ortaya çıkarttılar" dedi.

Ünlü ressamların eserlerini kendi dokunuşlarını ekleyerek tamamladıklarını kaydeden öğrencilerden Berivan Kutluk, "Amacımız insanlara yeteneğimizi göstermek. Önceden bu yeteneğimizin olup olmadığını bilmiyorduk. Görsel sanatlar öğretmenimiz Esin Polat sayesinde yeteneğimizi keşfettik" diye konuştu.

Okul müdürü Ahmet Mete ise "Öğretmen ve öğrencilerimiz bu sergiyi düzenlemek için canla başla çalıştılar. Silopi ilçemizde ortaokul öğrencileri düzeyinde bir sanat galerisi gibi eser ortaya çıkarmaları çok önemli ve kayda değer bir başarı" şeklinde konuştu.

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