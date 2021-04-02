Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Şener, Bahçeşehir Kolejini ziyaret etti

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, Bahçeşehir Kolejini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bahçeşehir Koleji Kurucu Müdürü Mahmut Aybi, pandemi sürecindeki çalışmaları konusunda Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener'e bilgi verdi. Müdür Şener, fen bilimleri dersine katılarak sınıfta yapılan deneye eşlik ettikten sonra robotik kodlama atölyesindeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Şener ve beraberindekiler, daha sonra anaokulu sınıflarını dolaşarak öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.