Nisan ayında bile kar yağdı Her yer baharı yaşarken Şırnak kışı yaşıyor

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Tüm Türkiye baharı yaşarken Şırnak’ın Uludere ilçesine kar yağdı.

Ülke genelinde vatandaşlar, baharın gelmesiyle beraberinde güneşlenmenin keyfini çıkartırken, Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Yemişli Mahallesinde etkili kar hayatı olumsuz etkiledi. Bahar aylarında etkisini sürdüren kar çiçeklere zarar verirken, sabah saatlerinde yola çıkan vatandaşlar araçlarla seyir halinde iken zor anlar yaşadı. Beyaza bürünen ilçede kartpostallık görüntüler oluştu.

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