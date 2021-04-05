Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonu: 37 gözaltı

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta ve Habur Sınır Kapısı'nda, polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 37 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Mart4 Nisan'da kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonda 7,45 gram metamfetamin, 7,07 gram eroin, 13 sentetik ecza maddesi, 585 paket kaçak sigara, 100 paket elektronik sigara tütünü, 26 kaçak cep telefonu ele geçirilirken, 37 kişi de gözaltına alındı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2021-04-05 11:02:16



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