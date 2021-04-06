Babacan, Şırnak'ta partisinin il kongresine katıldı

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Şırnak'ta partisinin kongresine katıldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin il kongresine katılmak üzere Şırnak'a geldi. Şehir merkezinde otobüsle gezerek vatandaşları selamlayan Babacan, ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen Şırnak 1'inci Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Gündeme ilişkin değerlendirme yapan Babacan, daha sonra kongrede DEVA Partisi Şırnak İl Başkanı seçilen Guhdar Zeyrek'i tebrik etti.DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2021-04-06 15:00:46



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