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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak’ta EBA Mobil Destek Aracı köy yollarında

İHA

Şırnak’ta EBA Mobil Destek Aracı köy yollarında

Şırnak’ta Gezici EBA Destek Noktası Aracı, kırsal kesimlerde internete erişemeyen öğrencileri EBA ile buluşturuyor.
Şırnak’ta internet ve bilgisayara erişimi olmayan kırsal köylerdeki öğrenciler için sınıfa dönüştürülen “EBA Mobil Destek Aracı” ile eşlik eden öğretmen her gün köy köy dolaşarak eğitim desteği veriyor. Yüksek hızlı internet ve bilgisayarlarla donatılmış EBA Mobil Destek Aracı köy köy geziyor. Köylerde okul ve çok amaçlı salonlarda hazırlanan dersliklerde öğrenciler, bilişim teknolojileri öğretmenleri gözetiminde uzaktan eğitimlerini tamamlayabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığının talimatıyla Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğünce korona virüs (Covid19) ile mücadele sürecinde evinde interneti ve bilgisayarı olmadığı için Eğitim Bilişim Ağı'ndan (EBA) faydalanamayan öğrenciler için donatılan, “EBA Mobil Destek Aracı” köylerdeki öğrencilere kesintisiz eğitim desteği sağlıyor.
Mobil araçta oluşturulan sınıfta öğrenciler EBA canlı ders ve EBA portalı eğitim uygulamalarını kullanıyor.
Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, “Korona virüs (Covid19) sürecinde evinde bilgisayarı olmayan veya internet bağlantısı bulunmayan öğrencilerin EBA'ya erişimini sağlamak için ellimizden geleni yapıyoruz. EBA mobil destek aracımızda masa, sandalye ve internet bağlantılı, bilgisayarlarla donatılmış gezici minibüste aynı anda 10 öğrencinin sosyal mesafe kuralına uygun şekilde eğitim görebilecek. Özellikle kırsal mahallelerde eğitim gören çocuklara ulaşmaya çalışıyoruz. Şırnak genelinde 42 EBA destek noktası oluşturduk. EBA Mobil Destek Aracında 10 tablet bilgisayar bulunuyor. Koordinasyonun Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğünde. İl genelinde 42 bin öğrencimiz EBA destek noktalarından yararlandı. Merkezde 12 bin taşımalı öğrencimiz var. Onlara da EBA Destek Araçlarıyla ulaşıyoruz. Köylerdeki öğrencilerimiz ise EBA destek noktaları ve EBA Mobil Aracından yararlanıyor” dedi.
İnternete ulaşmakta zorluk çeken öğrencilerimizin ayağına gidiyoruz diyen Şırnak Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, “Öğretmenler her gün köy köy dolaşarak öğrencilere destek sağlıyor. Bu konuda velilerden ve öğrencilerden olumlu dönüşler alıyoruz. Bu uygulamamız kendilerini mutlu ediyor. Eğitime her türlü desteği vermeye hazırız. Bu hizmetin sağlanmasında emekleri olan valimize de teşekkür ediyoruz. Kentte hayırsever iş insanları tarafından 2 bin, bakanlıkça da 9 bin öğrenciye tablet dağıttık. Amacımız yıl sonuna kadar dağıtılan tablet sayısını 20 bine çıkartmak" diye konuştu.
EBA Destek Aracı Koordinatörü Tugay Yılmaz da, “Haftanın 5 günü merkeze bağlı köylerde hizmet veriyoruz. Öğrencilere tablet ile EBA kullanımı ve canlı derslere nasıl girildiğini öğretiyoruz. Bazen havalar soğuk olması nedeniyle gün boyu sınıfta etkinlik yapıyoruz. Hava ısındığında ise okulların bahçesinde uygun alanlarda bu çalışmayı yürütüyoruz. EBA kullanmak isteyen, internet ve tablete ihtiyacı olan öğrencilerin ayağına hizmet götürüyoruz” şeklinde konuştu.

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