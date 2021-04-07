Şırnak dağları sarıya büründü

Şırnak’ta ilkbaharın etkisini göstermesinin ardından yüksek rakımlı dağlarda sarı renginde çiçekler kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Şırnak merkez ve tüm ilçelerinde bahar etkisini gösterdi. Kışları sert geçen yüksek rakımlı Beytüşşebap ilçesinde de çiçekler yeşerdi. Baharın geldiği dağlar adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu. Metrelerce yağan kar yerini çiçek bahçelerine bıraktı. Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyü Komato bölgesinde sıcak havaların etkisiyle dağ yamaçları çiçek bahçelerini andırdı. Fotoğrafçıların uğrak yeri haline gelen Komato bölgesinde doğa severler gün boyu fotoğraflar çekinmeye başladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.