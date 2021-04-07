Şırnak'ta 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Şırnak Bestler Dereler bölgesinde devam eden Eren10 Operasyonu kapsamında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.



Jandarma Genel komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Eren10 Operasyonu kapsamında, Şırnak BestlerDereler bölgesinde bir grup teröristle sağlanan temas sonucu çıkan çatışmada 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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