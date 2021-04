Şırnak'ta şehit 136 polisin anısına fidan dikildi

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA) ŞIRNAK'ın Çizre ilçesinde, terörle mücadelede şehit olan 136 polis için fidan dikildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce, Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Şırnak'ta görev yaptıkları sırada terörle mücadelede şehit olan 136 polisin anısına fidan dikildi. Cizre karayolu kontrol noktasındaki fidan dikim törenine Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Yarka, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte; her fidana, şehit polislerin isimleri ve fotoğraflarının yer aldığı kartlar asıldı.

Programda konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, şehitlerin hatırasının devlet ve millet için çok değerli olduğunu söyledi. Vali Pehlivan, "Bu fidanları kendileri de birer fidan olan, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birliği beraberliği, şanlı bayrağımızın ilelebet gönderde dalgalanması ve renginin asla solmaması için canını feda eden 136 emniyet şehidimiz hatırasına dikeceğiz. Şehitlerimizin hatırası milletimiz için devletimiz için her türlü takdirin üstünde çok kıymetli, çok değerli. Gelen nesillerimiz onların hatırasına her meslek grubunda sahip çıkıyor. Güvenlik güçlerimiz hem terörle mücadele konusunda hem güvenlik ve asayiş ile ilgili konularda gece demeden gündüz demeden koşturuyorlar, görev yapıyorlar. Ve bu görevleri yaparken zamanlarının çoğunu mesaide geçiriyorlar. Aileleri de bu bağlamda fedakarlık yapıyor. Ben bu vesile ile emniyet mensuplarımızı şükranla selamlıyorum. Aynı şekilde ailelerine de şükranlarımı ifade ediyorum. İşte geleceğimizin umudu çocuklarımızla beraberiz. Hepsi pırıl pırıl umut saçıyor. Bize, milletimize, devletimize güç veriyor. Onların en iyi şekilde, huzurlu, güvenli ortamlarda yetişmesi için gerek emniyet, jandarma, Türk Silahlı Kuvvetleri'miz ve bütün kurum ve kuruluşlarımızla gerek Şırnak ilimizde gerekse yurdumuzun her köşesinde arkadaşlarımızla birlikte bu mesai devam ediyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2021-04-08 14:05:43



