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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak anneleri HDP'den çocuklarını istiyor

İHA

Şırnak anneleri HDP'den çocuklarını istiyor

Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan Şırnak annelerinin HDP il binası önündeki eylemi 30’uncu haftasına girdi.
Yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile HDP il binasına yürüyen kadınlar, terör örgütü PKK’ya ve HDP’ye tepkilerini dile getirdi. Kadınlar sık sık ’Kahrolsun PKK’, ’Şehitler ölmez vatan bölünmez’, ’Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP’ ve ’KürtTürk kardeştir, PKK kalleştir’ sloganları attı. HDP Şırnak il binası önünde açıklama yapan Ömer Üstek, oğlu Metin’in 6 yıl önce henüz 15 yaşındayken dağa kaçırıldığını ve HDP’nin evladını geri getirene kadar burada olacağını söyledi. Baba Üstek, "Oğlum için biz her hafta HDP önüne geliyoruz. Oğlum gelene kadar da eylemimiz devam edecek. Oğlumu nasıl götürdülerse öyle getirsinler. Biz biliyoruz HDP götürmüş. Kendilerine satmışlar. Üstelik biz Kürt'üz diyorlar, Kürtlük ile bütün Kürtleri kandırıyorlar. Oğlumu getirene kadar biz bu işin peşinde olacağız. Oğlumuzdan hiçbir haber alamadık. Onlar burada keyif yapıyorlar. Bizim çocukları ölmeleri için dağ başına gönderdiler. Biz davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Biz devletimizin yanındayız" dedi.
Anne Emine Üstek ise, "Ben oğlumu HDP’den istiyorum. Ben sağ oldukça oğlum için HDP önüne geleceğim. Benim umudum Allah’tan var. Eğer oğlum ölmemişse gelip bana kavuşacaktır. Artık yeter, oğlum geri gelsin" diye konuştu.
Şırnak annelerine destek veren Hatice Atan da, "30’uncu haftadır eylemimiz devam ediyor. 11 Eylül'de başlatmıştık. Biz haklı mücadelemize devam edeceğiz. Geçen hafta Şırnaklı kadınlar olarak Diyarbakır annelerini ziyaret ettik. Onlar da daha önce bizleri ziyaret etmişlerdi. Diyarbakır anneleri çok mutlu oldular. Kendini Kürtlerin temsilcisi zanneden bomboş HDP binasındaki insanlar da bizleri duysun. Her eylemimizi takip ettiklerini biliyoruz. Ciddi anlamda rahatsız olduklarını biliyoruz. Biz onları rahatsız etmeye devam edeceğiz. Tek bir amacımız var, artık annelerin yüreği yanmasın. Artık evlatlar annelerin bağrından kopmasınlar. Diyarbakır, Şırnak, Hakkari ve Van’da eylemler yapılmaya başlandı. İnşallah ülkenin dört bir yanında bu eylemler başlar" şeklinde konuştu.
HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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