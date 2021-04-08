Şırnaklı ailelerin HDP önündeki eyleminde 30'uncu hafta

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnaklı ailelerin HDP önündeki eyleminde 30'uncu hafta

DHA

Şırnaklı ailelerin HDP önündeki eyleminde 30'uncu hafta


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP il binası önündeki eylemlerini 30'uncu haftada da sürdürdü. 7 yıl önce 15 yaşındayken teröristler tarafından kaçırılan oğlu Metin için eyleme katılan Ömer Üstek, " Kürtlük ile herkesi kandırdılar. Yalan söylediler" dedi.
Şırnak'ta çocukları ve yakınları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler, şehit ve gazi yakınları ile kadınlar, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde yürüyüş yaparak, ellerinde Türk bayraklarıyla terör örgütünü protesto etti. Güvenlik önlemleri eşliğinde HDP il binası önüne gelen kadınlar, HDP'ye ve terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi. PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP' 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' 'Türk Kürt kardeştir, PKK kalleştir' sloganları attı.
'KÜRTLÜK İLE HERKESİ KANDIRDILAR'
Terör örgütü PKK tarafından 7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Metin için eyleme katıldığını söyleyen Ömer Üstek, "Çocuğum için bu yürüyüşü yapıyorum. Oğlumu nasıl götürmüşlerse öyle geri getirsinler. Biz biliyoruz ki HDP götürdü. Üstelik biz Kürt´üz diyorlar. Kürtlük ile herkesi kandırdılar. Yalan söylediler. Ben kendi davamdan vazgeçmeyeceğim. Ben devletimin yanındayım. Oğlum bana acıyorsa evine geri gelir" dedi.
'YAŞADIĞIM SÜRECE HDP ÖNÜNE GELECEĞİM'
Anne Emine Üstek ise yaşadığı sürece HDP binası önüne geleceğini ifade ederek, "Oğlumu getirsinler. Allah´tan umudumu kesmiyorum. Oğlum ölmemişse annesine geri gelecek. Bıraksınlar oğlum gelsin. Metin, oğlum, neredeysen evine geri gel" dedi.
'KANDİL'DE BİZİ ARTIK İYİ DUYSUN'
Yakınlarını teröre kurban veren Hatice Atan ise terör örgütü PKK ve HDP'ye yönelik mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek, Allah´ın izni ile annelerimiz evlatlarına kavuşuncaya kadar, onların yüreğindeki hasret dininceye kadar biz haklı mücadelemize devam edeceğiz. Biz buradayız, biliyoruz birileri rahatsız oluyor. Rahatsız olsunlar. Biz tek başımıza da olsak buranın önüne gelip çocukların hesabını sormaya devam edeceğiz. Herkes burada devletini seviyor. Ben Güneydoğu´daki bütün kadınlarımıza sesleniyorum, onlar da HDP binasının önüne gitsinler. Onlar da evlatlarının haklarını sorsunlar. Biz buradayız, onların yanındayız. Annelerin yüreğine artık bahar gelsin istiyoruz. Kandil´de bizi artık iyi duysun. Onların kökü kuruyuncaya kadar, onlar bitinceye kadar artık onların karşısında sadece askerimiz, polisimiz, korucularımız değil, artık elinde silah olmayan yürekli kadınlar var. Biz onlara hesap soracağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN
2021-04-08 15:57:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şırnak anneleri HDP'den çocuklarını istiyor
YEREL HABERLER Şırnak anneleri HDP'den çocuklarını istiyor
Cizre’de Polis Haftası etkinlikleri
YEREL HABERLER Cizre’de Polis Haftası etkinlikleri
Şırnak'ta şehit 136 polisin anısına fidan dikildi
YEREL HABERLER Şırnak'ta şehit 136 polisin anısına fidan dikildi
Şırnak’ta 176 şehit polis için 176 fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Şırnak’ta 176 şehit polis için 176 fidan toprakla ...
Şırnak'ta unutulmaya yüz tutan gelenek yaşatılıyor: Gelini ata bindirip damat evine götürdüler
YEREL HABERLER Şırnak'ta unutulmaya yüz tutan gelenek yaşatılıyor: ...
Kendi işlerini kurmak isteyen eski hükümlülere devletten tam destek
YEREL HABERLER Kendi işlerini kurmak isteyen eski hükümlülere ...
Şırnak'ta 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Şırnak'ta 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak dağları sarıya büründü
YEREL HABERLER Şırnak dağları sarıya büründü
Şırnak’ta EBA Mobil Destek Aracı köy yollarında
YEREL HABERLER Şırnak’ta EBA Mobil Destek Aracı köy yollarında
Babacan, Şırnak'ta partisinin il kongresine katıldı
YEREL HABERLER Babacan, Şırnak'ta partisinin il kongresine katıldı