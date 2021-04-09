Şırnak'ın tek kadın döner ustası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak'ın tek kadın döner ustası

DHA

Şırnak'ın tek kadın döner ustası


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAKi(DHA)ŞIRNAK'ın tek kadın döner ustası Esra Ötün (20), kentteki bir zincir döner dükkanında görev yapıyor. Döner ustası olmaya karar verdiğinde, ailesinin buna inanmadığını, ancak şimdi kendisiyle gurur duyduklarını anlatan Ötün, "Yapabileceğime inanıyordum. Bazen tökezlediğim oldu. Ama asla olmayacak demedim. Olması için elimden geleni yaptım ve şu an buradayım" dedi.
Şırnak'ın tek kadın döner ustası Esra Ötün, bir yıl önce dayısına ait döner dükkanında ilk kez çalışma hayatına atıldı. Kısa sürede döner ustası olmayı başaran Ötün, şimdilerde kentteki bir zincir döner dükkanında kestiği dönerle büyük beğeni topluyor. Ustalarının yardımı sayesinde, döner kesmeye başladığını belirten lise mezunu Ötün, "Bir yerden başlamam gerekiyordu. Dayımın sayesinde kendimi bu sektörde buldum. Burası açıldığı zaman, dayım çalışmamı istedi. İş dağılımı olduğu zaman, tezgaha merak sardım. Çünkü orada bir şeyler olacağını biliyordum. Kendimi bir yerde bulacağımı biliyordum. Geldim, çalıştım. Ferhat ustam sağ olsun. Buraya geldiysem, onun emeklerinin sayesinde" dedi.
'KADINLAR ŞUNU YAPAMAZ, BUNU YAPAMAZ ALGISI VAR'
Döner ustası olmaya karar verdiğinde, ailesinin inanmadığını, çektiği videoları ailesine gösterince mutlu olduklarını ifade eden Ötün, şunları söyledi:
"Bıçağı ilk elime aldığım zaman, yapabileceğimi biliyordum. İnsan içten bir şey istiyorsa, gerçekten başarır. Gerçekten inanmak, başarmanın yarısıdır.  Bazen tökezlediğim oldu. Ama asla olmayacak demedim. Olması için elimden geleni yaptım ve şu an buradayım. Çok mutluyum. İlk karar aldığım zaman, ailem inanmadı aslında. Çünkü kadınların yapabileceği bir iş değil gibi görünüyor. Ülkemizde, `Kadınlar şunu yapamaz, bunu yapamaz´ algısı var. Ama biz kadınlar daha çok şey başarıyoruz. Kadınlar her şeyi yapar. Ailem başta şaşırdı. İnanmadılar. Ama çok mutlu oldular, gurur duydular. Şu an arkamdalar."
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANIYOR
Bir yandan da üniversite sınavlarına hazırlandığını söyleyen Ötün, "Üniversiteye hazırlanıyorum. Hazırlanırken, kendimi bu işte buldum. Bundan sonra da böyle olacak. Bu iş için her şeyi yapacağım. Daha iyi yerlere gelebilmek için elimden geleni yapacağım. Erkeklerin yaptığı bütün işleri yapabiliriz. Yeter ki gönülden isteyelim. Kadınlara şunu söylemek istiyorum: Yaptığınız şeyden utanmayın, istediğiniz ne varsa onu yapın. Gerçekten insan başarıyor" dedi.
Müşterilerin kendisini gördüğünde çok şaşırdığını belirten Ötün, "Müşteriler beni izliyor. Çoğu 'Helal olsun sana' diyor. Genellikle olumlu karşılıyorlar. Seviniyorlar. Ben de mutlu oluyorum" diye konuştu.
'ESRA'NIN BURADA VERDİĞİ EMEK ÇOK ÖNEMLİ'
Esra'nın başarısını takdir ettiklerini belirten döner ustası Serkan Badem ise, "Bizim için çok gurur verici. Genç kızlarımız gayet başarılı, istekli, atik ve hırslılar. Esra'nın burada verdiği emek çok önemlidir. Onun verdiği çabayla bugünleri görüyoruz. Çok güzel bir tablomuz var. Onu her zaman seyretmeye devam ediyoruz. Esra´nın başarısı, sosyal olması açısından çok önemli. Şu an bölgemizde gezdiğimiz ve gördüğümüz kadarıyla, yegane kadın döner ustamız Esra´dır." DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN
2021-04-09 09:54:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şırnaklı ailelerin HDP önündeki eyleminde 30'uncu hafta
YEREL HABERLER Şırnaklı ailelerin HDP önündeki eyleminde 30'uncu ...
Şırnak anneleri HDP'den çocuklarını istiyor
YEREL HABERLER Şırnak anneleri HDP'den çocuklarını istiyor
Cizre’de Polis Haftası etkinlikleri
YEREL HABERLER Cizre’de Polis Haftası etkinlikleri
Şırnak'ta şehit 136 polisin anısına fidan dikildi
YEREL HABERLER Şırnak'ta şehit 136 polisin anısına fidan dikildi
Şırnak’ta 176 şehit polis için 176 fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Şırnak’ta 176 şehit polis için 176 fidan toprakla ...
Şırnak'ta unutulmaya yüz tutan gelenek yaşatılıyor: Gelini ata bindirip damat evine götürdüler
YEREL HABERLER Şırnak'ta unutulmaya yüz tutan gelenek yaşatılıyor: ...
Kendi işlerini kurmak isteyen eski hükümlülere devletten tam destek
YEREL HABERLER Kendi işlerini kurmak isteyen eski hükümlülere ...
Şırnak'ta 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Şırnak'ta 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak dağları sarıya büründü
YEREL HABERLER Şırnak dağları sarıya büründü
Şırnak’ta EBA Mobil Destek Aracı köy yollarında
YEREL HABERLER Şırnak’ta EBA Mobil Destek Aracı köy yollarında