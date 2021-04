Başkan Babat'tan öğrencilere ücretsiz servis

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı AK Partili Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, 2 servis aracı tutarak öğrencilerin hizmetine sundu.

Şenoba Belediye Başkanı Babat tarafından ödemeleri yapılan minibüsler, üniversiteye hazırlanan öğrencileri her sabah Şenoba'dan alıp 25 kilometre uzaklıkta olan Uludere'ye götürüyor. Minibüsler, Uludere'de eğitim alan öğrencileri derslerinin ardından tekrar alıp Şenoba'ya getirerek evlerine bırakıyor.

Başkan Babat, hizmette ağırlık gösterdikleri konulardan birinin de eğitim olduğunu söyledi. Başkan Babat, "Çocuklarımızın okuması için elimizden geleni yapıyoruz. Üniversiteye hazırlanan öğrencilerimiz Uludere'de Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde öğrencilere ders veren Halk Eğitim Merkezindeki üniversiteye hazırlık kursuna gidiyor. Biz de öğrencilerimizin ulaşım sorunu yaşamamaları ve maddi açından da sıkıntı çekmemeleri eğitimlerine verimli şekilde devam edebilmeleri için 2 minibüs tahsis ettik. Her gün sabah götürüp akşam tekrar evlerinin kapısına bırakıyoruz. Okumak isteyen öğrencilerimize her türlü desteği sağlıyoruz ve desteğimiz devam edecek" dedi.

