Cizre’de şehit polisler için kurban kesildi, mevlit okutuldu

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, şehitler için kurban kesilip mevlit okutuldu.

Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası Cizre'de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler ilk olarak kurban kesimi ile başladı. Cizre İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk, Müdür Yardımcıları Ali Pehlivan ve İlyas Bülbül, Emniyet Amiri Abdurrahman Yılmaz ve polis memurlarının katılımı ile Cizre Belediyesine ait mezbahana bahçesinde dualar eşliğinde şehit polis memurları için kurban kesildi. Ardından Hz. Nuh Nebi Cami'sinde mevlit okutuldu. Mevlit programı müftülük görevlileri tarafından Kur'anı Kerim okunması ile başladı. Dualar eşliğinde okunan mevlidin ardından milletin birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden tüm şehitler dualarla anılarak Allah'tan rahmet dilendi.

Okunan mevlidin ardından emniyet mensupları tarafından programa katılan vatandaşlara badem şekeri ve kolonya ikram edildi.

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