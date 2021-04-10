Cizre’de minik öğrenciler emniyet müdürlüğünü gezdi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 10 Nisan Polis Haftası Etkinlikleri kapsamında Zübeyde Hanım Anaokulu ve özel bir okulun öğrencileri Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğünü gezip, Emniyet Müdürü Eren Öztürk ile bir araya geldi.

Türk Polis Teşkilatının kurulunun 176. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kutlamaları yurt genelinde olduğu gibi Şırnak’ın Cizre ilçesinde de farklı etkinliklerle coşku içerisinde kutlanıyor. Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinin organize ettiği etkinlik kapsamında emniyet müdürlüğünü gezen Zübeyde Hanım Anaokulu ve özel bir okulun öğrencileri İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk ile bir araya geldi. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polis memurları tarafından öğrencilere ilçe emniyet binası ve emniyet birimleri tanıtılıp ve teşkilat içerisinde kullanılmakta olan TOMA, Ural ve Shortland zırhlı araçları tanıtıldı. Toplumsal Olaylarla Müdahale aracı TOMA’dan sağa sola su sıkılarak çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı.

Etkinlik sonunda öğrencilere bilim ve çocuk dergisi, boyama kitabı, tshirt, şapka ve maske hediye edildi.

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