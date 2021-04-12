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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaldığı yaylada elektrik üretti Mersin’den geldi Kato’daki yaylasına yerleşti

İHA

Kaldığı yaylada elektrik üretti Mersin’den geldi Kato’daki yaylasına yerleşti

Şırnaklı vatandaş kaldığı yaylada elektrik olmayınca kendi elektriğini üretti. Mersin’den köyüne dönen vatandaş bahçesine kurduğu dinamoyla elektriğini yaptı.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Akçayol köyüne bağlı Hale yaylasında kalan İshak Gök, yıllar önce terör yüzünden köylerini boşaltıp Mersin'e göç etmişti. 2 bin 900 rakımlı Kato Dağındaki yayla ve köylerine yıllar sonra gelen vatandaş, harabeye dönmüş köyüne yerleşmeye başladı ancak Akçayol köyüne 4 kilometre uzaklıkta bulunan yaylada elektrik olmayınca kendi elektriğini üretmeye karar verdi. Gök, 20 günde getirdiği malzemelerle bahçesinden geçen dere yatağından elektrik üretmeye başladı. İshak Gök destek gelirse hazırlayacağı projeyle ilçe genelindeki bütün yaylalarda elektrik üreteceğini söyledi. Gök, "Daha önce Mersin’de kalıyordum. Eski köyümüz burası 30 yıl önce göç edip gitmiştik. Şimdi tekrar köyüme geldim. İşim yok. Bende yaylada kalmaya karar verdim. Köyde elma bahçemiz var. Eskiden burada yaşamımızı sürdürüyorduk. Burada elektrik olmadığı için 4 kilometre uzaklıktaki Akçayol köyüne gidip geliyordum artık burada kalacağım. Hurda çamaşır makinesi ve dinamoyla elektrik ürettim. 300 metre uzunluğunda bir hortum getirdim. İmkanlarım olsa 20 eve yetecek kadar üretim yapabilirim. Hayvancılık ve tarım için köye geri dönüşüm sağlayabilirim. Her yaylaya bu elektrik üretimini yapabilirim" dedi.
Kadir Gök ise çok mutlu olduğunu ve artık eski köylerine yerleşeceğini söyledi. Kadir Gök, "Amcaoğlumla gurur duyuyorum. Köyümüzde elektrik yoktu. Bunu başardı. Devletimize sesleniyorum. Köye dönüşlerimizde bize destek çıksın. Buradaki amcaoğluma destek verilsin. Mersin’den geldi. Çok mutluyum çok teşekkür ederim’’ diye konuştu.

30 yıl aradan sonra köyüne döndü
30 yıl önce PKK'lı teröristlerin baskılarından dolayı köylerini bırakıp Mersin’e yerleşen Gök ailesi, huzurun gelmesiyle beraber Kato Dağı eteklerindeki Hale yaylalarına geri döndü. Bahçelerinde ve eski evlerinde yaşamlarını idame ettiren aile destek bekliyor. Koyun ve keçi desteğini isteyen İshak Gök, yardım edilirse her mahalleye elektrik üretip köye dönüşleri hızlandıracağını söylüyor.

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