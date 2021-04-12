Uludere’de cami açılışı

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Şırnak’ın Uludere ilçesinde yapımı tamamlanan caminin açılışı gerçekleşti.

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Işıkveren köyünde yapılan cami dualarla ibadete açıldı. İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz, Belediye Başkanı Sait Ürek ve vatandaşlar açılışa katıldı. Açılış öncesi dualar edildi, kurdele kesildi. Camide namaz kılıp dua eden Belediye Başkanı Ürek caminin hayırlı olmasını diledi. Başkan Ürek, "İlçemize bağlı Işıkveren köyünde cami yıkılıp yerine yenisi yapıldı. Şimdi açılışını gerçekleştiriyoruz. Ramazan ayına girdiğimiz günlerde açılışını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

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