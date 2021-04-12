Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonu: 64 gözaltı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta ve Habur Sınır Kapısı'nda, polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında 64 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5-11 Nisan'da kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi. 16,39 gram esrar, 11,42 gram metamfetamin, 2,83 skunk, 2,18 eroin, 1,19 gram bonzai, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 3 bin 690 paket kaçak sigara, 1172 cep telefonu, 104 şişe kaçak içki, 76 kaçak cep telefonu, 4 dijital bileklik, 4 dijital saat ve 4 dijital çakmaklık ele geçirildiği operasyonlarda 64 şüpheli gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN
2021-04-12 13:50:44
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