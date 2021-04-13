Bahar ile birlikte üzüm bağları seferberliği başladı

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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde baharın gelişiyle beraber üzüm bağları seferberliği başladı. Ramazan ayı öncesi köylüler yardımlaşarak bütün işlerini bitirdi.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde yüz yıllık gelenek yaşatılıyor. Her yıl bahar aylarında Ramazan ayı öncesi köylüler toplu şekilde işlerini bitirmeye çalışıyor. Onlarca dağ yamacındaki üzüm bağlarını kazan köylüler bir bağı bitirdikten sonra diğerine geçiyor. Oruçlu halde çalışmak istemeyen köylüler Ramazan ayına 5 gün kala bütün bağ bahçe işlerini bitiriyor. Necat Gökçe isimli bir genç günlerdir çalıştıklarını söyledi. Gül, "Köylerde sürekli çalışıyoruz. Ramazan ayı öncesi işlerimizi yardımlaşarak bitiriyoruz. Akşama kadar bu bağ da biter. Birbirimize yardım etmezsek oruçlu halde çalışmak zorundayız’’ dedi.

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