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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak’ta tarihi Tunç Çağı’na dayanan bulgulara rastlandı

İHA

Şırnak’ta tarihi Tunç Çağı’na dayanan bulgulara rastlandı

Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Kozluca köyü yakınlarında, Tunç Çağı’na ait olduğu değerlendirilen insan ve hayvan figürlerinin kazındığı kaya parçaları dikkat çekerken, köy halkı bölgenin korunmaya alınmasını istiyor.
Suriye sınırının sıfır noktasında arazide insan, deve ile at figürlerinin kazındığı kayalar dikkat çekiyor. Mardin İl Kültür Turizm Müdürlüğünden gelen arkeologlar, yaptıkları inceleme ile figürlerin Tunç Çağı’na ait olduğunu değerlendirdi. Figürleri kayıt altına alan arkeologlar, bölgenin sit alanı ilan edilerek korunmaya alınması için hazırladıkları raporu Kültür ve Turizm Bakanlığına sunacaklarını belirtti. Tarihi İpekyolu yakınında bulunan kayaların korunmaya alınmasını isteyen köylüler, yapılacak bir çalışma ile başka bulgulara rastlanabileceğini söyledi.
Çocukluklarından beri figürleri gördüklerini belirten Köylülerden Ali Çiçek, “Küçüklüğümüzde hayvan otlatmaya gelirken bu figürleri görüyorduk. Buraya gelip bu figürlerin ne olduğu konusunda hasbihal ediyorduk. Geçenlerde Mardin’den gelen arkeologlar bu kayar üzerindeki figürlerin tarihinin 5 bin yıl öncesi Tun Çağı’na kadar dayandığını söylediler. Herkeste olduğu gibi bizde merak içerisindeyiz. Acaba bunların tarihi ne zamana kadar dayanıyor. Burada bu figürler olduğuna göre başka bulgularda olabilir. Bunların korunmasını ve gün yüzüne çıkarılmasını istiyoruz” diye konuştu.

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