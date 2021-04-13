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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak Valiliği örnek işletme belgesi verecek

İHA

Şırnak Valiliği örnek işletme belgesi verecek

Şırnak Valiliği, Koronavirüs (Covıd19) tedbirleri kapsamında işyerlerin faaliyetlerine örnek şekilde devam ettikleri için ’Örnek İşletme Belgesi’ ile belgelendirilecek.
Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Covıd19 salgınının üretime, hizmete ve eğitime etkisini azaltmak, salgın öncesi kazanımlarına ve mavi kategoriye dönüşü hızlandırmak için belgelendirme modelini daha hayata geçirdi. Şırnak’ta korona virüs ile mücadelede gerekli şartları sağlayan işyerleri örnek işletme belgesi ile belgelendirilecek. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. İsmail Başıbüyük esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet edip, maske, mesafe, hijyen kurallarını hatırlatarak dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.
Daha sonra Vali Pehlivan ve beraberindeki heyet örnek işletme belgesi belgesi almaya hak kazanan Mehmet Ali Bektaş’ın işyerini ziyaret ederek, belgesini verdi. Burada bir açıklamada bulunan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, “Ramazan ayının il günü, öncelikle bütün vatandaşlarımıza hayırlı ramazanlar diliyorum. Korona virüs ile mücadelemiz devam ediyor. Bütün ülkemiz genelinde olduğu gibi Şırnak’ta da ekiplerimiz, vatandaşlarımızla, saha denetimleri, filyasyon denetimleriyle sürdürüyoruz. İl olarak da uzun bir süredir, vaka sayısını düşük tutmayı başardık. Son zamanlarda ülke genelinde vaka sayılarının artışı bizlere de yansıdı. Bizde de bu durum artış yönünde bir eğilim göstermeye başladı. Arkadaşlarımızla sahada ortaya koyduğumuz çalışmamızla belli bir seviyede tutmayı başardık. Ama istiyoruz ki kurallara uymak suretiyle rakamları iyice düşürelim ve sıfırlayalım. Bu konuda hassasiyet gösteren, kurallara uyma konusunda gayret ortaya koyan esnaflarımızı belgelendiriyoruz. Örnek işletme belgesi adı altında bir uygulama başlattık. Şu anda da işletme sahibi Mehmet Ali Bektaş’a da ilk belgeyi takdim etmiş olacağız. Bu belgeyi almaya hak kazanmasına vesile olan öncellikle çalışanlarının, müşterilerinin maske konusunda hassasiyet göstermesi, masaların birbirine mesafesi, sandalye sayısı, HES kodu sorgulaması, müşteri sayısı gibi kriterlerimiz var. Bu kurallara uyduğunu arkadaşlarımız tespit etti. Bu ve benzeri tedbir kurallarına uyduğu için kendisine “Örnek İşletme” belgesini takdim ettik" dedi.
Ramazanda alınması gereken kurallara da değinen Vali Pehlivan, "Ramazan ayında özellikle toplu iftarların yapılmamalıdır. Evlerde toplanılmaması çok büyük önem arz ediyor. Teravihler bu senede camilerde kılınmayacak. Sadece vakit namazları, bu güne kadar olduğu gibi camiler açık olacak. Bununla birlikte akşamları fırınların önünde pide kuyrukları oluşturulmaması gerekiyor. İftardan bir saat önce üretimler bitmiş olacak. İftar saatine doğru kuyruklar oluşmayacak, oluşmaması gerekiyor. Bununla ilgili kararları aldık, duyurularımızı yaptık”.
İşletme sahibi Mehmet Ali Bektaş da, “Şimdiye kadar olduğu gibi, Ramazan ayında da kurallara uyacağız. Bundan sonrada maske, mesafe, hijyen kurallarına uyarak dikkatli ve tedbirli olacağız. Şırnak’ımız mavi kategorideymiş gibi sevineceğiz, kırımızı kategorideymiş gibide davranacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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