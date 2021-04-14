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Hababam sınıfı gerçek oldu, derslerini okul bahçesinde açık hava sınıfında işliyorlar Salgın nedeniyle, öğrenciler derslerini açık havada işliyor Okul bahçesinde kuş sesleri eşiğinde ve yeşillikler arasında ders yapıyorlar

İHA

Hababam sınıfı gerçek oldu, derslerini okul bahçesinde açık hava sınıfında işliyorlar Salgın nedeniyle, öğrenciler derslerini açık havada işliyor Okul bahçesinde kuş sesleri eşiğinde ve yeşillikler arasında ders yapıyorlar

Şırnak’ın Uludere ilçesinde okul bahçesine açık hava sınıfı yapıldı. Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesindeki Orgeneral Edip Başer İmam Hatip Ortaokulunda salgın nedeniyle okul bahçesinde güzel havalarda derslerin işlenmesi için açık hava sınıfı yapıldı. Öğretmenler öğrencilerin isteği durumunda bahçede açılan açık hava sınıfında derslerini işlerken, bu durum Hababam sınıfının açık havada işlediği dersleri anımsattı.
Yatılı olan okulda salgın nedeni ile takılan maskelerden dolayı kapalı sınıflarda bunalan öğrenci ve öğretmenler okul bahçesindeki açık hava sınıfında kuşların sesi eşiğinde ve yeşillikler arasında ders işlemekten çok memnun. Şenoba Orgeneral Edip Başer İmam Hatip Ortaokulunda açık hava sınıfı, robotik kodlama atölyesi, Karacaoğlan müzik atölyesi, Nuri İyem görsel sanatlar atölyesi ve Cahir Arf Matematik ve zeka oyunları atölyesi olmak üzere 5 özel sınıf bulunuyor.
Güzel havalarda derslerini açık hava sınıfında işleyen fen bilimleri dersi öğretmeni Sinem Onur, ’’Öğrencilerimiz ile birlikte salgın döneminde okulumuzun bahçesinde bir sınıf açmıştık daha öncesinde kitap okuma çalışmaları için kullanmayı düşünüyorduk fakat böyle bir dönem ile karşılaşınca salgın döneminde sınıfımızı ders işlemek için karar verdik. Hababam sınıfında Mahmut hocamızın da dediği gibi sınıf dediğimiz yer aslında etrafı dört duvar ile kaplı olan bir yer ya da üzerinde damı bulunan bir yer değildir. Sırasında bir ormanın bulunduğu, sırasında bazen bir dağ başı aslında bilginin olduğu bilgi için mücadelenin vat olduğu her yer sınıftır. Bizde doğanın içerisinde fen bilimleri dersimizi çocuklarımız ile birlikte işliyoruz salgın döneminde sosyal mesafeye dikkat ederek ve bunun yanında çocuklarımızın da doğayla iç içe olmasıyla güzel bir şekilde derslerimize devam ediyoruz. Öğrencilerimizde doğada olduklarında fazlasıyla mutlu oluyorlar derslerimizi bu şekilde işliyoruz’’ dedi.
Okul Müdürü Mehmet Salih Abuzeyitoğlu, havanın güzel olduğu zamanlarda etkinlik saatlerinde ya da başka zamanlarda öğretmenleri ve öğrencilerinin dışarı çıkarıp ders işlediğini söyledi. Abuzeyitoğlu, "Genel olarak zaten okulumuz bu tür sınıflarda öncü okullardan biri, geçtiğimiz dönemlerde açık hava sınıfı dışında, robotik kodlama atölyesi, Karacaoğlan müzik atölyesi, Nuri İyem görsel sanatlar atölyesi ve Cahir Arf matematik ve zeka oyunları atölyesi olmak üzere 4 özel sınıf açtık" diye konuştu.
8. sınıf öğrencisi Hatice Babat, "Şu an dışarıda fen bilgisi dersimizi işliyoruz, doğayla iç içe işlediğimiz derslerimizde daha çok verim alıyoruz. Dışarıda ders işlediğimiz için hem biz hem öğretmenlerimiz çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.
8 sınıf öğrencisi Nizar Şengil, başka derslerini de dışarıda işlediklerini söyledi. Şengil, "Müzik gibi resim gibi güzel havalarda derslerimizin çoğunluğunu dışarıda işliyoruz bu imkanlar her yerde yok bizim okulda olduğu için çok şanslıyız" şeklinde konuştu.

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