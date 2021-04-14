Türkiye'nin en çok 'mavi' kalan kenti Şırnak, 'sarı'ya geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'nin en çok 'mavi' kalan kenti Şırnak, 'sarı'ya geçti

DHA

Türkiye'nin en çok 'mavi' kalan kenti Şırnak, 'sarı'ya geçti


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)KORONAVİRÜS risk haritasının açıklandığı ilk günden bu yana 'düşük riskli' olan 'mavi' kategoride kalarak elde ettiği başrılarla Türkiye'de gündem olan Şırnak, son açıklanan verilerle 'sarı' renk olan 'orta riskli' iller arasında yer aldı.
Türkiye'de, 1 Mart günü başlayan kontrollü normalleşme sürecinde Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan koronavirüs risk haritasında en az vaka görülen illerin başında gelen, mavi kategorideki 'düşük riskli' iller arasında yer alan Şırnak, açıklanan son verilerle göre, 'sarı' kategorideki 'orta riskli' iller arasına geçti. Açıkladığı 'vaka oranı' haritasına göre 27 Mart 2 Nisan verilerinde 100 bin kişide 23,43 yer alan ve Türkiye'nin en az vaka sayısına sahip olduğu kent olarak bilinen Şırnak'ta 3-9 Nisan verileri ise 32,17'ye yükseldi. 
RAMAZAN NEDENİYLE LOKONTALAR VE KAFELER GÜNDÜZ KAPALI
Koronavirüs risk haritası açıklandığından beri en az vaka yaşanan il olarak dikkat çeken Şırnak'ta, lokantalar ve kafeler ramazan nedeniyle gündüzleri kapalı olurken, iftar saatlerinde ise paket servis yapacaklar. Valilik koordinesinde oluşan ekipler ise iş yerlerinde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
'KURALLARA DİKKAT ETTİKÇE ESKİ GÜZEL GÜNLERİMİZE DÖNECEĞİZ'
Kurallara uyarak 'mavi' kategoriye dönüşün mümkün olduğunu anlatan Hüsniye Yüksel Sanır, "Rehavete kapılıp maskelerimizi indirmeden, sosyal mesafemize dikkat ederek, inşallah tekrardan maviye döneceğiz. İnşallah vaka sayılarında azalamaya gideriz. Vatandaşlarımız inşallah tedbirlere uymaya devam edecekler. Sosyal mesafe ve maskemize dikkat ettikçe, kurallara dikkat ettikçe eski güzel günlerimize döneceğimizi düşünüyorum. Maskemizi takalım" dedi.
Sedat Önder ise, daha sıkı tedbirlerin alınması gerektiğini ifade ederek, "Daha fazla önlem alınması gerekiyor. Vatandaşlarımızın sosyal mesafe ve maskeye dikkat etmelerini rica ediyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN
2021-04-14 13:45:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hababam sınıfı gerçek oldu, derslerini okul bahçesinde açık hava sınıfında işliyorlar Salgın nedeniyle, öğrenciler derslerini açık havada işliyor Okul bahçesinde kuş sesleri eşiğinde ve yeşillikler arasında ders yapıyorlar
YEREL HABERLER Hababam sınıfı gerçek oldu, derslerini okul ...
Şırnak'ta şubat ayında 392 aracın devri yapıldı
YEREL HABERLER Şırnak'ta şubat ayında 392 aracın devri yapıldı
Şırnak'ta korana önlemlerine uyan esnafa 'Örnek işletme belgesi' 
YEREL HABERLER Şırnak'ta korana önlemlerine uyan esnafa 'Örnek ...
Şırnak Valiliği örnek işletme belgesi verecek
YEREL HABERLER Şırnak Valiliği örnek işletme belgesi verecek
Şırnak’ta tarihi Tunç Çağı’na dayanan bulgulara rastlandı
YEREL HABERLER Şırnak’ta tarihi Tunç Çağı’na dayanan bulgulara ...
Bahar ile birlikte üzüm bağları seferberliği başladı
YEREL HABERLER Bahar ile birlikte üzüm bağları seferberliği başladı
Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonu: 64 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonu: 64 gözaltı
Cizre’de öğrencilere temel afet bilinci eğitimi verildi
YEREL HABERLER Cizre’de öğrencilere temel afet bilinci eğitimi ...
Şırnak'ta terör operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta terör operasyonu: 7 gözaltı
Uludere’de cami açılışı
YEREL HABERLER Uludere’de cami açılışı
Şırnak’ta terör operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak’ta terör operasyonu: 7 gözaltı
Şırnak’ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 51 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak’ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 51 ...
Kaldığı yaylada elektrik üretti Mersin’den geldi Kato’daki yaylasına yerleşti
YEREL HABERLER Kaldığı yaylada elektrik üretti Mersin’den geldi ...