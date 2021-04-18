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Şırnak'ta vatandaşlar kısıtlamanın 2'nci gününde yasaklara uydu

İHA

Şırnak'ta vatandaşlar kısıtlamanın 2'nci gününde yasaklara uydu

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde köylüler kısıtlamanın 2'nci gününde yasaklara uyarak evlerinden çıkmadı.
Beytüşşebap ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle köylüler evlerine kapandı. Bahar aylarında bağ ve bahçe işleri ile uğraşan köylüler, korona virüs kısıtlamaları nedeni ile hafta sonunu evde geçirdi. Başaran köyünde vatandaşların evlerine çekilmesi ile caddeler boş kaldı.

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