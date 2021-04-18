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Terör nedeni ile Şırnak'tan göç eden dengbej, huzur ortamının sağlanmasıyla memleketinin yolunu tuttu

İHA

Terör nedeni ile Şırnak'tan göç eden dengbej, huzur ortamının sağlanmasıyla memleketinin yolunu tuttu

Bölgede yaşanan terör olayları nedeni ile yaklaşık 36 yıl önce Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinden Mersin'e göç eden dengbej Abdullah Kara, bölgede sağlanan huzur ortamı sonrası beldeye gelerek yaylaya çıkıp burada konakladı.
Bölgede Avdıla Goyi olarak bilinen dengbej Abdullah Kara, 1986 yılında terör olayları nedeni ile Hilal beldesinden Mersin'e göç etti. Kara, devletin kararlı adımları sayesinde bölgenin terörden temizlenmesinin ardından 36 yıl sonra Hilal beldesinin yolunu tuttu. Uzun bir aradan sonra yaylaya çıkan Kara, burada konakladı. Sahur vaktine kadar diğer dengbejlerle şarkı söyleyen Kara, çevresindekilerle birlikte halay çekip eğlendi.
Kara, 1985 yılında Mersin'e göç ettiğini 36 yıldır orada yaşadığını söyledi. Kara, ''36 yıl sonra hasretle yolunu gözlediğim Hilal yaylasına ayak bastım. Bu oksijeni bu temiz havayı solumak çok güzel. Buralara gelmekten hiç kimse çekinmesin, hiçbir sorun, anormal bir durum yok. İsteyen herkes gelsin bu manzaraları bu güzel doğayı görsün. Bölgeye huzur gelmiş. Her yer güllük gülistanlık''' dedi.
Belde sakinlerinden Abdulaziz Benek ise huzur ortamı ile birlikte diledikleri an yaylalara çıktıklarını söyledi. Benek, ''2 gece yaylada konakladık. Sahura kadar dengbej Kara şarkılar söyledi, halay çektik, eğlendik. Memleketimizde artık huzur var, güzel bir ortam oluşmuş durumda herkesi köyümüze davet ediyoruz'' diye konuştu.

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