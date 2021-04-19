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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silopi Kaymakamı Kuruca Özel NEO Okullarını gezdi

İHA

Silopi Kaymakamı Kuruca Özel NEO Okullarını gezdi

Şırnak'ın Silopi İlçe Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Özel Nebahat Onuk Mesleki Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. Özel NEO Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Onuk ve öğretmenleri tarafından karşılanan Kaymakam Kuruca ARGE birimi elektrik ve elektronik atölyelerini inceledi.
Kaymakam Kuruca, Özel NEO Mesleki Teknik Anadolu Lisesiniz ziyaret ederek ARGE birimi, elektrik ve elektronik atölyelerinde incelemelerde bulundu. Ziyaret ile ilgili konuşan Özel NEO Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Onuk, okullarını ziyaret eden Kaymakam Can Kazım Kuruca ve Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen’e teşekkür ettiklerini söyledi. Onuk, ''Biz okullarımızı entegre olarak elektrik ve elektronik ürünleri üzerine üretim konusunda kaymakamımızla ve Milli Eğitim Müdürümüzle fikirlerimizi paylaştık. Silopi ve ülke ekonomisine ve istihdamına katkı sunacağına inandığımız bu proje hakkında her türlü destek ve katkı konusunda söz aldık. Bu proje özellikle okulumuzdan mezun olacak öğrenciler için istihdam sunacağı gibi gördükleri teorik eğitimi pekiştirilmesi içinde bir fırsat olacaktır'' dedi.

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