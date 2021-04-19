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Şırnak'ta üniversite ile belediye arasında Kültür ve Müzik Projesi protokolü imzalandı

İHA

Şırnak'ta üniversite ile belediye arasında Kültür ve Müzik Projesi protokolü imzalandı

Şırnak Üniversitesi ve Şırnak Belediyesi arasında Kültür ve Müzik projesi protokolü imzalandı.
Şırnak Üniversitesi ve Şırnak Belediyesi arasında, Kültür ve Müzik Projesi işbirliği kapsamında protokol imzalandı. Konu ile ilgili konuşan Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi tarafından dengbejlik kültürünün yaşatılması, görünür kılınması ve dengbejlerin sanatlarını farklı coğrafyalarda icra edebilmelerine imkan sağlanması amacı ile hazırlanan Kültür ve Müzik Projesi kapsamında protokol imzaladıklarını söyledi.
Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan da ''Belediye Başkanı Mehmet Yarka tarafından imzalanan protokol ile coğrafyanın önemli bir kültür ögesi olan dengbejlik kültürünün sürdürülmesine yönelik ulusal ve uluslararası alanda önemli bir adım atılmış olundu'' dedi.
Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

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