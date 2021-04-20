Eren-10 Operasyonu'nda 1 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak ile Beytüşşebap ilçesi arasında bulunan Bestler Dereler bölgesinde devam eden "Eren10 Operasyonu" kapsamında ŞırnakBeytüşşebap Meydan Dağı'nda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Eren10 Operasyonu kapsamında, ŞırnakBestler Dereler bölgesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca yürütülen faaliyetler devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, “EREN10 Operasyonu kapsamında, ŞırnakBeytüşşebap Meydan Dağı bölgesinde, jandarma komandolarımız tarafından teröristlerle sağlanan temas sonucu çıkan çatışmada 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.