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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahırlarda bekletilen büyükbaş hayvanlar artık yaylaya çıkıyor

İHA

Şırnak'ta 4 ay boyunca ahırlarda bekletilen büyükbaş hayvanlar baharın gelişiyle yaylaya çıkmaya başladı. Meraya çıkarılan hayvanlar yeşilliklerin içinde baharın keyfini yaşıyor.

Ahırlarda bekletilen büyükbaş hayvanlar artık yaylaya çıkıyor

Şırnak’ta 4 ay boyunca ahırlarda bekletilen büyükbaş hayvanlar baharın gelişiyle yaylaya çıkmaya başladı. Meraya çıkarılan hayvanlar yeşilliklerin içinde baharın keyfini yaşıyor.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 4 ay boyunca ahırlarda besicilerin beslediği hayvanlar baharın gelişiyle yaylalara çıkarılıyor. 4 ay sonra ahırdan çıkan büyükbaş inek ve mandalar mera alanında yeşillikler içinde otlamaya başladı. Yüksek rakımlı yaylalara sahip olan Beytüşşebap ilçesi bir haftadır göçerleri ağırlıyor. Yaylaya çıkmaya hazırlanan göçer ve Beytüşşebaplılar için belediye bütün yaylalarda yol temizleme çalışması başlattı. Belediye Başkanı Habip Aşan 2021 yılı programında en çok yaylalardaki göçer ve yerli halk için çalışma başlatacaklarını söyledi. Aşan, "İlçemiz yayla kenti bir bölge. Malumunuz baharın gelişiyle beraber her yıl olduğu gibi bu yılda göçer ağırlayacağız. Sadece büyükbaş değil küçükbaş hayvancılığında yoğun yapıldığı bir yer. Vatandaşlarımızın yaylaların yollarını açıyoruz. Yaylada süt sağan annelerimiz için bay ve bayan lavabolar yaptık. Kamelyalar yapacağız. Kadın kooperatifini açtık. İnşallah ilçemiz güzel verimiyle anılacaktır. 4 ay boyunca ahırlarda bekletilen hayvanlar baharın gelişiyle artık mera alanlarında otlatılıyor. İnşallah verimli bir yıl olur’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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