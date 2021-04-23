Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat koltuğunu bir günlüğüne devretti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat koltuğunu bir günlüğüne devretti

İHA

Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat koltuğunu bir günlüğüne devretti

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ak Partili Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu bir günlüğüne ilkokul öğrencisine devretti.
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Orgeneral Edip Başer İmam Hatip Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmen, öğrencileri, mahalle muhtarı Serdar Bulut ve iş insanı Zübeyir Mehmet Babat ile birlikte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ak Partili Belediye Başkanı Alihan Babat’ı makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Babat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle makam koltuğunu bir günlüğüne ortaokul öğrencisi Selcan Beril’e devretti. Makama geçen Selcan Berik, belde içinde eğitime destek olarak yapılması istediği projelerden söz etti.
Belediye Başkanı Alihan Babat, bir günlük belediye başkanı olan Selcan Berik’in taleplerini not aldı. Başkan Babat, “Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Gelecek nesillerimiz olan çocuklarımızın da özellikle eğitim konusunda desteğimizi hiç bir zaman eksik etmiyoruz ve etmeyeceğiz de, çünkü bizleri geleceğe taşıyacak onlardır, onlara verdiğimiz destek geleceğe yaptığımız en doğru ve verimli yatırımdır” dedi.
Daha sonra öğrencilerle günün anlam ve önemiyle ilgili kısa bir sohbet gerçekleştiren Başkan Babat, ziyarete gelen öğrencilere hediyeler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Solmaz koltuğunu ilkokul öğrencisine bıraktı
YEREL HABERLER Kaymakam Solmaz koltuğunu ilkokul öğrencisine bıraktı
Şırnak’ta terör mağdurları için yapılan son konutların kurası çekildi
YEREL HABERLER Şırnak’ta terör mağdurları için yapılan son ...
Cizre’de polis, minik öğrencilere mesleği tanıttı
YEREL HABERLER Cizre’de polis, minik öğrencilere mesleği tanıttı
Şırnak’ta konut satışları yüzde 31,2 arttı
YEREL HABERLER Şırnak’ta konut satışları yüzde 31,2 arttı
Yaz mevsiminde 5 metre kar Nisan ayı sonlarında 2 bin 800 rakımlı dağlarda 5 metre karla mücadele
YEREL HABERLER Yaz mevsiminde 5 metre kar Nisan ayı sonlarında 2 bin ...
Ahırlarda bekletilen büyükbaş hayvanlar artık yaylaya çıkıyor
YEREL HABERLER Ahırlarda bekletilen büyükbaş hayvanlar artık yaylaya ...
Çiçek açan erguvan ağaçları görenleri hayran bırakıyor
YEREL HABERLER Çiçek açan erguvan ağaçları görenleri hayran ...