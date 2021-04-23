Doğu ve Güneydoğu'da 23 Nisan törenlerle kutlandı



Sekvan KÜDENAziz ÖNALTuran KOYUNCUMehmet Yücel DURAK/ŞIRNAK, BİNGÖL, SİİRT, (DHA)DOĞU ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu´da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler uygulanarak, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Şırnak Valiliği'nce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener'in çelenk sunumuyla başladı. Etkinlik kapsamında Vali Ali Hamza Pehlivan, bir grup öğrenciyi makamında ağırladı. Öğrencilerden Nurzer Tatar, Vali Pehlivan'ın koltuğuna geçerek vali olmasıyla koronavirüs uyarısında bulunup, "Temizlik, mesafe ve maske kurallarına uymalıyız" dedi. Şırnak'taki etkinlik, Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, katılımıyla onlarca araçla şehir merkezinde konvoy halinde tur atılarak sona erdi. Kent halkı da evlerindeki balkon ve pencerelerinde ellerindeki Türk bayrağıyla kutlamalara destek verdi.

BİNGÖL

Bingöl'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs tedbirleri kapsamında kutlandı. Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney'in Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağının göndere çekilmesiyle tören son buldu.

SİİRT

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Siirt'te Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip'in çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okundu. Etkinlik kapsamında Vali Osman Hacıbektaşoğlu, makamında öğrencileri kabul etti. Ziyarette 3'üncü sınıf öğrencisi Dilvin Konuk, temsili vali oldu. Vali Hacıbektaşoğlu, makamında ağırladığı öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamasıyla Siirt'teki kutlama törenleri sone erdi.DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN, Aziz ÖNAL, Turan KOYUNCU, Mehmet Yücel DURAK

2021-04-23 15:01:38



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