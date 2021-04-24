En az vaka olan Şırnak'ta kısıtlama sessizliği 

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, Türkiye'de nüfusa oranla en az vakanın bulunduğu Şırnak´ta bugün de sessizlik hakimdi.

Koronavirüs risk haritasının açıklandığı ilk günden beri maviyle renklendirilen 'düşük riskli' il olarak kalan Şırnak, 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü. Kısıtlama nedeniyle cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu gözlenirken, ekipleri ise alınan tedbirlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2021-04-24 17:28:53



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