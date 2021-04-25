Gabar Dağı doğaseverlerin trekking merkezi oldu

Şırnak'ta Gabar Dağı doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıyla kente gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

Yıllarca terörün gölgesinde kalan, sahip olduğu zengin doğal güzellikleri ve tarihi yapıları yeterince yansıtamayan Şırnak, kavuştuğu huzurla doğaseverlerin bir numaralı tercihi haline geldi. Manastır Dağı olarak da bilinen Gabar Dağı pek çok tarihi ve kültürel zenginliği bünyesinde barındırırken, tesis edilen güven ve huzur ortamıyla yerli ve yabancı turistlerin trekking merkezi oldu. Şırnak’ta bir grup doğasever tarafından Gabar Dağı'na yürüyüş düzenlendi.

Şırnak’ta kültür ve sanat çalışmaları yürüten Akif Özek, "Bölgede yaklaşık 2 yıldır valilik oluruyla kültür ve sanat çalışmaları adı altında keşif çalışmaları yapıyoruz. Hem havadan hem de karadan çekimlerini yapıp, buraları sosyal medyada tanıtıyoruz. Buralardaki kültür ve sanat çalışmalarımızı sosyal medya aracılığıyla gören sosyal medya fenomenleri, doğa gezginleri bizlere ulaşıyorlar. Bizim gittiğimiz rotalarda eşlik etmek istiyorlar. Biz de yaptığımız programda gerekli güvenlik önlemleri alıyoruz, gerekli yerlere bilgi veriyoruz. Buraların turizme açılmasını istiyoruz" dedi.

Gezginlerden Ayşe İlhan, "Arkadaşlarla birlikte bölgede yürüyüş yapıyoruz. Özellikle doğada saklı kalmış tabiat güzellikleri ve kültürel mirasları görmeye gidiyoruz. Gerçekten bu bölgeler görülmesi gereken çok güzel yerler. Fakat insanlar ya bunun farkında değiller ya da geldikleri yeri önemsemiyorlar. Biz daha çok buraları keşfetmeye geliyoruz. Buralara nefes almaya geliyoruz. Bu bölgeler gerçekten artık çok güzel. O yüzden mutluyuz" diye konuştu.

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