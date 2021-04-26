Şırnak'ta 'kaçakçılık' ve 'asayiş' operasyonu: 56 gözaltı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, son 1 haftada polisin kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda düzenlediği kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında, 56 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1925 Nisan'da kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele ve asayiş olayları kapsamında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 30,75 gram esrar, 25,8 gram kokain, 16,87 gram metamfetamin, 6,08 gram eroin, 5 sentetik ecza maddesi, 1720 paket kaçak sigara ve 21 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 56 şüpheli, gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN
2021-04-26 11:53:24
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