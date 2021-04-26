Şırnak'taki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik 19-25 Nisan'da kent genelinde operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli, 'FETÖ/PDY üyeliği'nden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2021-04-26 12:18:18



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